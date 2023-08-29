Çöpçüler Kralı filmini izleyen seyirciler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Çöpçüler Kralı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı ne zaman çekilmiştir, hangi yıl? Çöpçüler Kralı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Çöpçüler Kralı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı ne zaman çekilmiştir, hangi yıl?

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı 1977 yapımı bir Türk filmidir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ, BİNA NEREDE?

Sevilen film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman da Güneşli Sokakta yer alıyor.

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NE?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Ferdi Akarnur - Tüpçü

Ali İnce - Hacer'in Kardeşi