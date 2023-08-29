Çöpçüler Kralı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı ne zaman çekilmiştir, hangi yıl?
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Çöpçüler Kralı filmini izleyen seyirciler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Çöpçüler Kralı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı ne zaman çekilmiştir, hangi yıl? Çöpçüler Kralı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Çöpçüler Kralı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı ne zaman çekilmiştir, hangi yıl?
Çöpçüler Kralı 1977 yapımı bir Türk filmidir.
Sevilen film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman da Güneşli Sokakta yer alıyor.
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur - Tüpçü
Ali İnce - Hacer'in Kardeşi