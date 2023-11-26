Bu akşam, Show TV'de gösterilecek olan Çöpçüler Kralı, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı bir yapıt olarak izleyiciyle buluşacak. Peki, Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede, hangi apartmanda çekildi? Çöpçüler Kralı Filmi İstanbul'un hangi semtinde çekildi? İşte detaylar…

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede, hangi apartmanda çekildi? Çöpçüler Kralı Filmi İstanbul'un hangi semtinde çekildi?

Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan bu film, mizahi unsurları, eğlenceli hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Çöpçüler Kralı, Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş, izleyicilerin kalbinde özel bir konuma sahip. Peki, Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede, hangi apartmanda çekildi? Çöpçüler Kralı Filmi İstanbul'un hangi semtinde çekildi? İşte detaylar…

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ APARTMANDA ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı, 1977 yılında Türkiye'de çekilen bir filmidir. İstanbul'un Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekilen bu yapıt, şehir yaşamının renkli ve mizahi yönlerini aktarmaktadır.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ İSTANBUL'UN HANGİ SEMTİNDE ÇEKİLDİ?

Film, zabıta amirinin esnaf ve çöpçüler üzerindeki baskısını ele alır. Mahallenin çöpçüsü Apti, temizlikçilik yapan Hacer'e aşık olur ve bu aşkı kazanmak için çeşitli komik durumlarla karşılaşır. Türk sinemasındaki mizah duygusunu en güçlü şekilde yansıtan yapıtlardan biri olarak kabul edilen film, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay'a En İyi Senaryo ödülü kazandırmış ve Şener Şen'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirmiştir.

Oyuncu Kadrosu:

Filmdeki başlıca karakterler ve oyuncular şunlardır:

Kemal Sunal : Apti Şakrak

Şener Şen: Zabıta Şakir

Ayşen Gruda: Hacer

İhsan Yüce: Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar: Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin: Kapıcı İsmail

İlyas Salman: Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen: Gazino Patronu

Muadelet Tibet: Hanife Teyze

Salih Sarıkaya: Kahveci

Nezahat Tanyeri: Şakir'in Annesi

Nermin Özses: Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda: Apartman Sakini

Selim Naşit: Bakkal

Ferdi Akarnur: Tüpçü

Ali İnce: Hacer'in Kardeşi