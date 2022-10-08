Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de çöp toplamak için gittikleri sokağa asker eğlencesi nedeniyle giremeyen temizlik işçileri durumu fırsata çevirip askere moral vermek için halay çekti. O eğlenceli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde Erzincan'a gidecek olan Muhammed Cabar isimli genç için, arkadaşları kendi aralarında bir eğlence düzenledi. Gençler, sokağı girişini trafiğe kapattı ve müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada çöpleri toplamak için gelen Sultangazi Belediyesi'nde çalışan 3 personel ise sokağa giremeyince, kamyonu durdurup gençlerin arasına katıldı. Bir süre halay çekerek ortamı şenlendiren ve asker ile arkadaşlarına moral olan çalışanlar daha sonra ise tekrar koşarak kaldıkları yerden işlerine devam etti.

Asker annesi Necla Cabar, "Akşam oğlumun asker eğlencesi vardı, askere uğurladık oğlumu, arkadaşları ise ona güzel bir sürpriz yaptılar. Araçları ile gelip müzikler açtılar, halaylar çektiler, eğlendiler, sokağı kapattılar. O sırada da belediyemizin çöp kamyonu geldi, sokağın kapalı olduğunu görünce de araçlarını bırakıp koşarak gelip onlarda halaya dahil oldular. Biz de o sırada balkondan izliyorduk ve bu durumu görünce çok sevindik, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün askerlere ve oğluma da Allah sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

Öte yandan çöp toplamak için gelen belediye çalışanlarının halay çektikleri anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.