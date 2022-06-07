Çöp kovasında ilişkiye girenler kim? Çöp kovasında cinsel ilişki olayı, nerede oldu? - Haberler

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinin bir benzeri bu sefer İspanya'da yaşandı. İspanya'nın Benidrom şehrindeki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye giren çift, çevredekilerin kamerasına takıldı. Peki, Çöp kovasında ilişkiye girenler kim? Çöp kovasında cinsel ilişki olayı nerede oldu?

ÇÖP KOVASINDA CİNSEL İLİŞKİ OLAYI NEREDE OLDU?

Durumdan rahatsız olanlar, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerindeki copla çifte vurarak ayrılmalarını sağladı..

Çifte ait bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Görüntülerde polisin gelmesinin ardındaki kısım yer almadığı için çiftin gözaltına alınıp alınmadı bilinmiyor. Kişilerin kim olduğu hakkında açıklama yapılmadı.

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