Popüler oyun Çöp Adam'da yeni bir oyuncu karakteri tanıtıldı. Yeni karakterin yetenekleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi araştırılmaktadır. Peki, Çöp Adam yeni oyuncu Sarp kim? Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni sezona bomba gibi bir bölümle başladı. Dizide yeni karakterler merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Sarp karakteri araştırılmaktadır. Arama motorlarında Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorgulatılıyor. Peki, Çöp Adam yeni oyuncu Sarp kim? Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde....

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM YENİ OYUNCU SARP KİMDİR?

Çöp Adam dizisinde Sarp karakterini Aytek Şayan canlandırmaktadır.