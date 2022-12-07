Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Yavuz karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Yavuz kimdir? Çöp Adam Yavuz gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cankat Aydos kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Çöp Adam Yavuz karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Yavuz'un hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Yavuz kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Yavuz Karaduman' karakterini kim canlandırıyor? Cankat Aydos kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM YAVUZ KİMDİR?

Nesrin'in hayırsız oğlu. Babasız büyümüş. Nesrin çocuğuna bakabilmek için gece gündüz çalışırken onu ihmal etmek zorunda kalmış. Yavuz'un çocukluğu kimi zaman Nesrin'in çalıştığı evlerin mutfağında, kimi zaman komşu evlerinde kalarak geçmiş. Yavuz kompleksli, tembel, güvenilmez bir adam. Kolay yoldan para sahibi olmak için yapmayacağı şey yok. Çalışmıyor. Gününü sağda solda serserilikle annesinden koparabildiği kadar parayla geçirmekte.

ÇÖP ADAM YAVUZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Yavuz karakterini "Cankat Aydos" canlandırmaktadır.

CANKAT AYDOS KİMDİR?

Cankat Aydos 12 Kasım 1992 Ankara doğumludur. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Cankat Aydos birçok başarılı projede rol almıştır. Cankat Aydos şimdilerde Çöp Adam dizisinde Yavuz karakterini canlandırmaktadır.