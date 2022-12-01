Çöp Adam uyarlama mı, hangi kitaptan? Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, romandan uyarlama mı?
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Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam hakkında dizi uyarlama mı gerçek hikaye mi merak ediliyor. Dizi hakkında, Çöp Adam uyarlama mı, hangi kitaptan? Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, romandan uyarlama mı? araştırılması yapılıyor. Peki, Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gerçek hikaye mi? İşte detaylar...
Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam uyarlama mı? Dizi hangi kitaptan uyarlamadır?
Çöp Adam dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında yer alan bir hikayeden uyarlanmıştır.
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray