Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam hakkında dizi uyarlama mı gerçek hikaye mi merak ediliyor. Dizi hakkında, Çöp Adam uyarlama mı, hangi kitaptan? Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, romandan uyarlama mı? araştırılması yapılıyor. Peki, Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlamadır? Gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar neresi?

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam uyarlama mı? Dizi hangi kitaptan uyarlamadır?

ÇÖP ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çöp Adam dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında yer alan bir hikayeden uyarlanmıştır.

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU NE?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray