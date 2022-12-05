Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Tamer karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Tamer kimdir? Çöp Adam Tamer gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Tamer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Tamer kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Tamer Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM TAMER KİMDİR?

Çok küçük yaşta bir sürü işte çalışmış, anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakıldıktan sonra orada büyümüştür. Başarılı bir okul hayatı olan Tamer, üniversitede tanıştığı Berrin'le evlenmiş, evliliklerinin ilk yıllarında kızı Damla'yı kucaklarına almışlardır. Çektiği tüm eziyetlere rağmen zorlu hayat şartları Tamer'in içindeki çocuğu susturamamıştır. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer'in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Çok sosyal bir insan değil. Suskun, az konuşan zeki bir adam. Zorlu geçen çocukluğunun izlerini taşıyor. Hala bir çocuk gibi kendi kendine oyunlar oynamayı seviyor. Hayatta gerçekten paylaştığı tek şey parası.

ÇÖP ADAM TAMER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Tamer Yılmaz karakterini "Engin Altan Düzyatan" canlandırmaktadır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan (d. 26 Temmuz 1979, İzmir); Türk oyuncu ve sunucudur.

Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştır.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide 5 sezon ve 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrol oynamıştır. Bu dizi, onun Türkiye ve dünya çapında birçok kesim tarafından tanınmasına neden oldu.

2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandırarak Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmıştır.

2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandırarak Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaştı. Günümüzde ise, Star TV'de yayımlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canladırmaktadır.

Özel yaşamı

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.