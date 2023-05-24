Çöp Adam dizisinin yeni bölümü sonrasında Seko'nun evi araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam çekilen mekan merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri tarafından Seko'nun evi araştırılıyor. Çöp Adam dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM SEKO'NUN EVİ NEREDE?

Çöp Adam dizisinde yer alan Seko'nun evi İstanbul Beykoz ilçesinde yer aldığı bilinmektedir. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimlerinin yapıldığı dizide Seko'nun evi Beykoz ormanları alanı içerisinde olduğu tahmin edilmektedir.

ÇÖP ADAM SEKO KİMDİR?

Çöp Adam dizisinde Seko karakterini Ali Yoğurtçuoğlu canlandırmaktadır. Ali Yoğurtçuoğlu 19 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ali Yoğurtçuoğlu birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.