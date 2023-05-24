Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor?

Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor?

Gündem Haberleri

Çöp Adam dizisinin yeni bölümü sonrasında Seko'nun evi araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam çekilen mekan merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri tarafından Seko'nun evi araştırılıyor. Çöp Adam dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam Seko'nun evi nerede, hangi ilçede? Çöp Adam hangi villada çekiliyor? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM SEKO'NUN EVİ NEREDE?

Çöp Adam dizisinde yer alan Seko'nun evi İstanbul Beykoz ilçesinde yer aldığı bilinmektedir. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimlerinin yapıldığı dizide Seko'nun evi Beykoz ormanları alanı içerisinde olduğu tahmin edilmektedir.

ÇÖP ADAM SEKO KİMDİR?

Çöp Adam dizisinde Seko karakterini Ali Yoğurtçuoğlu canlandırmaktadır. Ali Yoğurtçuoğlu 19 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ali Yoğurtçuoğlu birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Çöp Adam Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title