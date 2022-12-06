Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Seko karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Seko kimdir? Çöp Adam Seko gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Seko kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Yoğurtçuoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam Seko karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Seko'nun hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Seko kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Seko' karakterini kim canlandırıyor? Ali Yoğurtçuoğlu kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM SEKO KİMDİR?

Tamer'in yetiştirme yurdundan arkadaşı yakışıklı bir genç adam. Öksüz ve yetim. Onun da okul hayatı Tamer gibi başarılı geçmiş. İşletme mezunu. Tamer'in sırdaşı, en güvendiği insan. Sözünün eri dürüst bir kişiliği var. Tamer şirketini kurduktan sonra birlikte çalışmaya başlamışlar. Gözü tok, çalışkan.

ÇÖP ADAM SEKO KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Seko karakterini "Ali Yoğurtçuoğlu" canlandırmaktadır.

ALİ YOĞURTÇUOĞLU KİMDİR?

Ali Yoğurtçuoğlu (d. 19 Mayıs 1984), Türk oyuncudur.

Rol aldığı diziler: