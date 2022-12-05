Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Peri karekteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Peri kimdir? Çöp Adam Peri gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Peri kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elçin Sangukimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Peri kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Peri Yıldırım Sonad' karakterini kim canlandırıyor? Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM PERİ KİMDİR?

Peri otuzlu yaşların başlarında, özel bir bankanın güzel, başarılı müdiresi. Genç kızlığa adım attığı yıllarda annesi, sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için ailesini terk edince büyük hayal kırıklığı yaşamış. Daha sonra iflas eden babasını da kaybedince kız kardeşi Naz'la yapayalnız kalmış. İş adamı Sarper'le evlendikten sonra da kız kardeşiyle birlikte yaşamaya devam etmişlerdir. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalığa yakalanan Naz için, kendi hayatından ve sosyal yaşamından ödün vererek, kardeşinin tedavisiyle uğraşmış, onu iyi hissettirmek için her türlü fedakarlığı yapmıştır.

ÇÖP ADAM PERİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Peri Yıldırım Sonad karakterini "Elçin Sangu" canlandırmaktadır.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Kariyeri

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi Her Sevda Bir Veda'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında atv dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı. 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı. Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı (önceki adıyla Yanımda Kal ve Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

2016'da Elidor bakım ürünleri ve Boyner, 2021'de ise GittiGidiyor'un marka yüzü oldu.