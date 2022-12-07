Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Nesrin karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Nesrin kimdir? Çöp Adam Nesrin gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Nesrin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Çöp Adam Nesrin karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Nesrin'in hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Nesrin kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Nesrin' karakterini kim canlandırıyor? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM NESRİN KİMDİR?

Nesrin, Yavuz'un annesidir.

ÇÖP ADAM NESRİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Nesrin karakterini "Hülya Şen" canlandırmaktadır.

HÜLYA ŞEN KİMDİR?

Hülya Şen (d. 29 Şubat 1968, Balıkesir), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite 2. sınıfta iken özel alınan bir izinle Tekin Akmansoy'ın filminde kızını canlandırdı. 2015 yılında Ahmet Çevik Tiyatrosunda çalıştı.

Başarıyla oynadığı tiyatro ve sinema filmleri ile ilgili birçok ödül almıştır.