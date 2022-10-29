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Çöp Adam nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Çöp Adam dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor?

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Çöp Adam nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Çöp Adam dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor?

Star TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Çöp Adam nerede çekildi merak ediliyor. Tanıtım fragmanını izleyen seyirciler dizi hakkında, Çöp Adam nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Çöp Adam dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Çöp Adam dizisi hangi şehirde ve mahallede çekiliyor? İşte detaylar...

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Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Çöp Adam dizi çekimleri nerede yapıldı? dizi hakkında merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Çöp Adam nerede çekildi? Çöp Adam hangi mekanlarda çekilmiştir? İşte bilgiler...

Çöp Adam dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekim yaptığı yerler İstanbul'un çeşitli ilçeleri olarak geçiyor.

Çöp Adam nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Çöp Adam dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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Çöp Adam Star Tv Dizi Gündem Magazin Haberler

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