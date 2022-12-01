Sevilen dizi Çöp Adam dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Diziyi izleyenler dizideki yalı nerede araştırıyor. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor merak ediliyor. Dizideki mekanlar izleyiciler tarafından beğeni topladı. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Bilgiler sizlerle...

ÇÖP ADAM NEREDE ÇEKİLİYOR? DİZİDEKİ YALI NEREDE?

Çöp Adam dizisi İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizideki yalının Beykoz'da olduğu bilinmektedir.

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU NE?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray