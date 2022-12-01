Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar neresi?
Gündem Haberleri
Sevilen dizi Çöp Adam dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Diziyi izleyenler dizideki yalı nerede araştırıyor. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...
Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor merak ediliyor. Dizideki mekanlar izleyiciler tarafından beğeni topladı. Peki, Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Bilgiler sizlerle...
Çöp Adam dizisi İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir. Dizideki yalının Beykoz'da olduğu bilinmektedir.
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray