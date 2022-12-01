Star TV'nin beğenilen dizisi Çöp Adam'ın hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyen seyirciler, Çöp Adam ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Çöp Adam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Perşembe mi? araştırması yapıyor. Peki, Çöp Adam dizisi hangi gün? Çöp Adam dizisi yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Çöp Adam nerede çekiliyor, dizideki yalı nerede? Çöp Adam dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar neresi?

Çöp Adam hangi gün? Çöp Adam saat kaçta? merak ediliyor. Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Çöp Adam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Perşembe mi?

ÇÖP ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle Çarşamba günü yayınlanmaktadır.

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU NE?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray