Çöp Adam ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Çöp Adam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Perşembe mi?
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Star TV'nin beğenilen dizisi Çöp Adam'ın hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyen seyirciler, Çöp Adam ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Çöp Adam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Perşembe mi? araştırması yapıyor. Peki, Çöp Adam dizisi hangi gün? Çöp Adam dizisi yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...
Çöp Adam hangi gün? Çöp Adam saat kaçta? merak ediliyor. Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Çöp Adam dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Perşembe mi?
Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle Çarşamba günü yayınlanmaktadır.
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray