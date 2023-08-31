Çöp Adam'ın ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni sezonun başlangıç tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Çöp Adam ne zaman başlayacak? Çöp Adam 2.sezon ne zaman? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çöp Adam dizisi sezon finaliyle damga vurmuştu. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Çöp Adam ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam ne zaman başlayacak? Çöp Adam 2.sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peri'nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri'nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri'yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla'ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla'ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler. Bülent, Elit'e Tamer'in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit'le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit'le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Yavuz, Meryem'i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem'in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

ÇÖP ADAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çöp Adam dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak araştırılmaktadır. Çöp Adam dizisinin 2.sezonu Eylül ayı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır.