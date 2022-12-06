Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Meryem karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Meryem kimdir? Çöp Adam Meryem gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Meryem kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elçin Afacan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam Meryem karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Meryem'in hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Meryem kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Meryem Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Elçin Afacan kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM MERYEM KİMDİR?

Tamer'in çok sevdiği kız kardeşi. Hayatı boyunca hep yanında olan abisini çok seviyor. Kırık dökük çocukluğu Meryem'in insanlara ve hayata olan güvenini yerle bir etmiş. Lise mezunu, üniversiteye devam etmek istememiş. Asosyal bir kız Meryem. Salaş, gündelik, güzelliğini gizleyen kıyafetler içinde kendini rahat hissediyor. Çevresine ilgisiz, tam bir boş vermişlik içinde, hedefi, ideali yok.

ÇÖP ADAM MERYEM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Meryem Yılmaz karakterini "Elçin Afacan" canlandırmaktadır.

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

Elçin Afacan (d. 21 Ocak 1991, İstanbul), Türk oyuncudur.

Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu. Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.