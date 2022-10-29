Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi uyarlama mı? Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Çöp Adam'ın yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler, Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi uyarlama mı? Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Çöp Adam konusu nedir? Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Çöp Adam dizisinin konusu nedir? Çöp Adam oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisinin başrolünde kimler var? İşte bilgiler...
Çöp Adam dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak henüz açıklanmadı.
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray