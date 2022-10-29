Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Çöp Adam'ın yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler, Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi uyarlama mı? Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Çöp Adam konusu nedir? Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisinin konusu nedir? Çöp Adam oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisinin başrolünde kimler var? İşte bilgiler...

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çöp Adam dizisi yakında Star TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak henüz açıklanmadı.

ÇÖP ADAM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU NE?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray