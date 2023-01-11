Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam hikayesi gerçek mi? Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi nedir?

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın konusu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Çöp Adam'ın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncu kadrosu! Çöp Adam hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisinin konusu ne? Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Çöp Adam dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncu kadrosu! Çöp Adam hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.