Star Tv'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Çöp Adam dizisinde yer alan İpek karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Çöp Adam İpek kimdir? Çöp Adam İpek gerçekte kim, adı ne? Çöp Adam İpek karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Çöp Adam dizisinin karakterlerinden İpek, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam İpek karakteri merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam İpek kimdir? Çöp Adam İpek gerçekte kim, adı ne? Çöp Adam İpek karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM İPEK KİMDİR?

Çöp Adam dizisindeki İpek,Peri'nin annesi olarak diziye dahil olmuştur. İpek karakterini Lila Gürmen canlandırmaktadır. Lilâ Gürmen, 19 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da bir banka müdürünün kızı olarak dünyaya geldi. 1969 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya taşındı. Almanya'nın Norderney Adası'nda büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra Viyana'ya yerleşti. Oyunculuk ve tiyatro eğitimini Viyana Franz Schubert konservatuarında 1989 yılında tamamladı. Viyana'da özel olarak Peter Thunhart'tan şan eğitimi aldı. Daha sonra, 1996 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde Cheryl Franklin, M.K. Lewis ve Margie Harber Stüdyo'dan kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. İsviçre televizyonunda 'Eine Frau für Alfie' filminde ilk kez başrolde yer alan Gürmen, sonrasında peş peşe Almanya ve Avusturya'da birçok film, dizi ve tiyatro oyununda oynadı. Türkiye televizyonlarında ise ilk defa Kadir İnanır'la birlikte 'İzmir Çetesi' adlı dizide izleyici karşısına çıktı.