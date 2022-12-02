Tanıtımı ile dikkatleri üstüne toplayan Çöp Adam dizisi hikayesiyle merak uyandırıyor. Çöp Adam, gerçek bir hayat hikayesinden mi yoksa uyarlama mı merak ediliyor. İzleyiciler hikaye ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Çöp Adam hangi kitap, uyarlama mı? Çöp Adam konusu nedir? Çöp Adam oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam hangi kitap, uyarlama mı? Çöp Adam konusu nedir? Çöp Adam oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Dizinin hangi kitap ve hangi hikaye olduğu bilinmezken, Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birinin hikayesinin uyarlandığı biliniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

PERİ GERÇEKTE KİM?

Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Dizinin başrol karakterleri Peri ve Tamer'in gerçekte kim olduğu ise bilinmiyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ÇÖP ADAM KONUSU

Senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor.

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak.

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda;

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi başarılı isimler yer alıyor.