Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana geldiği için izleyiciler tarafından yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam hangi gün? Çöp Adam yeni bölümleri hangi gün, Çarşamba günü mü? Çöp Adam dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşmaktadır. Çöp Adam hangi gün? Çöp Adam yeni bölümleri hangi gün, Çarşamba günü mü? Çöp Adam dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇÖP ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günleri ekrana gelmektedir. Buna ek olarak Çöp Adam dizisi bazen farklı günlerde (mesela Pazartesi) eski bölümleriyle de ekrana geliyor.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray