TV ekranlarında yayınlanan büyük beğeni topladığı kadar merak da uyandıran Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi ne merak ediliyor. Peki, Çöp Adam gerçek hikayesi nedir? Çöp Adam gerçekte kim? Çöp Adam gerçek hikaye mi, kimin hikayesi?

Çöp Adam gerçek hikayesi nedir? TV ekranlarında yayınlanan büyük beğeni topladığı kadar merak da uyandıran Çöp Adam dizisi gerçek hikayesi ne merak ediliyor. Peki, Çöp Adam gerçek hikayesi nedir? Çöp Adam gerçekte kim? Çöp Adam gerçek hikaye mi, kimin hikayesi? İşte detaylar...

ÇÖP ADAM GERÇEK HİKAYESİ



Çöp Adam dizisinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Çöp Adam'ın gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz. Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."



ÇÖP ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çöp Adam her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.