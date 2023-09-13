Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Seyirciler ise arama motorlarında Çöp Adam fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam 26. bölüm fragmanı izle! aramasını yapıyor. Detaylar haberimizde.

İlk bölümü ile ekranlara gelen Çöp Adam dizisi gündemde yerini aldı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı dizinin yeni fragmanı ise merak edildi. Peki, Çöp Adam fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam 26. bölüm fragmanı izle! İşte merak edilenler...

ÇÖP ADAM SON. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peri'nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri'nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri'yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla'ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla'ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Bülent, Elit'e Tamer'in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit'le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit'le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Yavuz, Meryem'i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem'in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

ÇÖP ADAM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çöp Adam dizisi dün akşam Star TV ekranlarında 25. bölümü ile izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek için Star TV sitesini ziyaret edebilirisiniz.