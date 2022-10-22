Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizilerden bir tanesi olarak ekranlarda gördüğümüz Çöp Adam dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve heyecanla bekleniyor. Yakın zamanda izleyicileri ile buluşacak olan dizin yayınlanacağı tarihi merak edenler Çöp adam ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusu araştırıyor. Peki, Çöp Adam fragman yayınlandı mı? Yeni dizi Çöp Adam fragman İZLE! Çöp adam ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star Tv ekranlarında duyurulduğu andan itibaren birçok kişinin merak etmekte olduğu Çöp Adam dizisi hakkında birçok detay merak ediliyor. Fragmanı merak edenler ise Çöp Adam fragman yayınlandı mı? Veya Yeni dizi Çöp Adam fragman İZLE aramasını gerçekleştiriyor. Peki, Çöp Adam fragman yayınlandı mı? Yeni dizi Çöp Adam fragman İZLE! Çöp adam ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇÖP ADAM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Star Tv'de yayınlanacak olan ve Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi Çöp Adam fragmanı, 21 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu.

ÇÖP ADAM İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çöp Adam dizisinin ilk bölümü için henüz net bir tarih resmi olarak belirtilmedi. Dizinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlaması öngörülüyor.