Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın 1. bölüm fragmanı diziye dair en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İlk bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler Çöp Adam 1. bölüm fragmanı izle aramasını gerçekleştiriyor.

Star Tv'nin yeni dizisi tanıtım fragmanıyla dikkatleri çekti. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam fragman İZLE! Çöp Adam 1. bölüm fragmanı izle! Çöp Adam ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇÖP ADAM FRAGMAN İZLE

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam'ın yeni bölüm fragmanı 11 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacak.