Uzun süredir ekranlarda olan Çöp Adam dizisi hakkında final iddiaları gündeme geldi. Dizinin neden final yapacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Çöp Adam final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Çöp Adam final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi neden final yapıyor?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Çöp Adam final mi yapıyor araştırılıyor. Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı dizinin neden biteceği merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin sona erip ermeyeceği konusunda merak içinde. Peki, Çöp Adam final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu başlayan Çöp Adam dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

ÇÖP ADAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açtı. Dizi bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaştı. Eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde final yapacak. Yeni sezonda Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.