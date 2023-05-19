Çöp Adam dizisi final mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Çöp Adam final yapacak mı merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam final mi? Çöp Adam dizisi bitiyor mu? Çöp Adam neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı'nın yer aldığı Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü seyirciyle buluşuyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi final iddiasıyla gündeme geldi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam bitecek mi merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam final mi? Çöp Adam dizisi bitiyor mu? Çöp Adam neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM FİNAL Mİ?

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çöp Adam dizisi final mi yapacak sorusu araştırılıyor. Çöp Adam dizisinin bu sezon sonunda final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Dizinin kesin final tarihi önümüzdeki günlerde belli olacaktır.