Çöp Adam Elit kimdir ve Ezgi Çelik kaç yaşında, kimdir soruları gündeme geliyor. Ezgi Çelik Çöp Adam dizisine dahil olduğu belli oldu. Çöp Adam Elit kimdir merak ediliyor. Peki, Çöp Adam Elit kimdir? Ezgi Çelik Çöp Adam dizisine dahil oldu!

Star TV ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çöp Adam'a yeni bir oyuncu geliyor. Çöp Adam Elit kimdir ve Ezgi Çelik kaç yaşında, kimdir soruları araştırılıyor. Başarılı oyuncu Ezgi Çelik Çöp Adam dizisine dahil oldu. Başarılı oyuncu Ezgi Çelik, kadroya dahil olarak Tamer'in iş arkadaşı olacak. Çöp Adam Elit kimdir? Ezgi Çelik Çöp Adam dizisine dahil oldu! Detaylar haberimizdedir…

ÇÖP ADAM ELİT KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her bölümünde yeni heyecanların yaşandığı diziye sürpriz bir isim geliyor.

Star TV ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çöp Adam'a yeni bir oyuncu geliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Çelik, kadroya dahil olarak Tamer'in iş arkadaşı olacak. Peri ise bu durumdan hiç hoşlanmayacak.

EZGİ ÇELİK ÇÖP ADAM DİZİSİNE DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ben de Özledim, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede yer alan Ezgi Çelik, "Elit" rolüyle Çöp Adam dizisine dahil oluyor. Elit, Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) iş hayatında karşısına çıkacak. Bu durum ise Peri'nin (Elçin Sangu) hiç hoşuna gitmeyecek.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından kameralar karşısına ilk defa 'Düş Gezginleri' adlı sinema filmi ile geçen Çelik, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kara Yılan, Asi, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Şubat,Gurbet Kuşları, Mavi Ring gibi pek çok yapımda da yer aldı.