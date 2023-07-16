Ekranların beğenilen dizisi Çöp Adam'da 6 oyuncu birden diziye veda etti. Dizi severler ayrılan oyuncular hakkında, Çöp Adam dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Çöp Adam'da Berrin, Nesrin, Funda, Ahu, Selim dizide neden yok, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? araştırması yaptı. İşte detaylar...

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, eylül ayında yeni hikayesinde ekrana gelecek. OGM Pictures imzalı dizinin hikayesi değişeceği Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu ile yollar ayrıldı. Peki, Çöp Adam dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Çöp Adam'da Berrin, Nesrin, Funda, Ahu, Selim dizide neden yok, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? İşte bilgiler...

ÇÖP ADAM DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER, NEDEN AYRILDI?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, yeni hikayesiyle eylül ayında ekrana gelecek. Ancak Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu gibi oyuncular diziden ayrıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi değiştirilen dizide birçok oyuncuyla yollar ayrıldı ve bu karar da dün oyunculara iletildi. Kararın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan dizinin başrol oyuncusu Sedef Avcı "Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun" diyerek kadroya veda etti.

HÜLYA ŞEN: BİRAZ ZAMANSIZ OLDU

Çöp Adam dizisinde "Nesrin" karakterini oynayan Hülya Şen de ekibe veda ederek yaptığı paylaşımda "Canım Nesrin biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi 'kaç yılın Nesrin'isin niye tencere tava taşıyorsun' dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün oyuncu ve ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

ÇÖP ADAM 2. SEZONU OLACAK MI?

Dizi geçtiğimiz sezon, sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı dizinin 2. sezonunun olacağı tahmin ediliyor.