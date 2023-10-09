Çöp Adam dizisinin final yapma ihtimali gündemde. Star Tv'nin sevilen dizisinin neden final yapabileceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Çöp Adam dizisi bitiyor mu? Çöp Adam final mi, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisi bitiyor mu? Çöp Adam final mi, neden final yapıyor?

Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi farklı konusuyla dikkat çekiyor. Çöp Adam dizisi final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi bitecek mi merak konusu oldu. Çöp Adam Peki, Çöp Adam dizisi bitiyor mu? Çöp Adam final mi, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM DİZİSİ BİTİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu başlayan Çöp Adam dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

ÇÖP ADAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açtı. Dizi bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaştı. Eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde final yapacak. Yeni sezonda Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.