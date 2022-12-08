Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Damla karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Damla kimdir? Çöp Adam Damla gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Damla kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülizar Nisa Uray kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam Damla karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Damla'nın hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Damla kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Damla Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Gülizar Nisa Uray kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM DAMLA KİMDİR?

Tamer ve Berrin'in tek çocuğu. Babasının gözbebeği, annesinin kıymetlisi. Bülent ve Aysel'in kendisini sevmediği hissediyor ve O da onları hiç sevmiyor. Resim yapmaktan hoşlanan, hareketli, zeki bir çocuk.

ÇÖP ADAM DAMLA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Damla karakterini "Gülizar Nisa Uray" canlandırmaktadır.

GÜLİZAR NİSA URAY KİMDİR?

Gülizar Nisa Uray 2003 doğumlu çocuk oyuncudur. Şuanda 9 yaşında olan Gülizar Nisa Uray, Çöp Adam dizisinde Damla karakterini canlandırmaktadır.