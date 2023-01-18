Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 8. bölüm canlı izle! 18 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
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Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Çöp Adam bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 8. bölüm canlı izle! 18 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Çöp Adam canlı izleme linki sizlerle...
Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 8. bölüm canlı izle! 18 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.
Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.
Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.
Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray