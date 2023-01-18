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Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 8. bölüm canlı izle! 18 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

ÇÖP ADAM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.

Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.

Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.

Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray