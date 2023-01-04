Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Çöp Adam bugün 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 6. bölüm canlı izle! 4 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Çöp Adam canlı izleme linki sizlerle...

Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 6. bölüm canlı izle! 4 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

ÇÖP ADAM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayvalık'ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer 'in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri'yi serbest bırakmaya karar verir.

Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri'deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri'nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.

Ailesinde herkes Tamer'in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul'a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray