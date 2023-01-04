Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 6. bölüm canlı izle! 4 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
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Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Çöp Adam bugün 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 6. bölüm canlı izle! 4 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Çöp Adam canlı izleme linki sizlerle...
Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 6. bölüm canlı izle! 4 Ocak Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Ayvalık'ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer 'in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri'yi serbest bırakmaya karar verir.
Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri'deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri'nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.
Ailesinde herkes Tamer'in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul'a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray
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