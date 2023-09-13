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Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 26. bölüm canlı izle! 13 Eylül Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

ÇÖP ADAM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peri'nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri'nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri'yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla'ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla'ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Bülent, Elit'e Tamer'in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit'le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit'le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Yavuz, Meryem'i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem'in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray