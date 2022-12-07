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Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 2. bölüm canlı izle! 7 Aralık Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

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ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray