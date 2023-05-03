Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 19. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
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Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 19. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Tamer, olanlardan sonra başta Peri olmak üzere herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Otelde ise herkes çocukları aramaktadır. Tamer ve Peri, çocukların kaybolduğunu öğrenince Berrin'in yanına giderler. Bütün bu karmaşanın üstüne Berrin ve Ahu bir de otelden kovulmanın şokunu yaşarlar.
Ertesi gün, İpek, Tamer'le konuşmak için şirkete gider. Bunu öğrenen Peri, annesinin kaldığı yeri bulmak için harekete geçer ve bu sefer kontrolünü öyle bir kaybeder ki birine gerçekten zarar verir. O ruh haliyle annesiyle yüzleşmeye gittiğinde ise tatsız bir sürprizle karşılaşır. Peri, artık kendinden ümidi keser ve Tamer'den onu durdurmasını ister. Önerdiği çözüm ise Tamer'i çaresiz bırakır.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
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