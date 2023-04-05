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Çöp Adam 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 16. bölüm canlı izle! 5 Nisan Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

ÇÖP ADAM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek'in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer'in arasında gerilim yaratır. Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir. Tamer'in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.

Dilber, Yavuz ve Meryem'in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber'den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır. Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray