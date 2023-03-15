Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Çöp Adam bugün 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 14. bölüm canlı izle! 15 Mart Çöp Adam yeni bölüm izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Çöp Adam canlı izleme linki sizlerle...

Çöp Adam 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam canlı izle! Star TV Çöp Adam 14. bölüm canlı izle! 15 Mart Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!

ÇÖP ADAM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Star TV üzerinden veya Star TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Psikiyatristle görüşmesi sırasında yüzleştikleriyle alt üst olan Tamer, hayatıyla ilgili zor bir tercih yapar. Peri ise Dilber'in ziyareti sonrası istediği kanıtı elde etmenin sevincini yaşar ancak işler beklediği gibi gitmez. Tamer'in söyledikleriyle yıkılan Peri, iyice dibe sürüklenir.

Berrin, kocasını yeniden kazanmanın mutluluğu içindedir aynı zamanda Peri'yle yaşadığı yüzleşme, vicdanını rahatsız eder. Ahu, Cenk'le gizli gizli buluşmaya başlar. Herkesten sakladığı bu buluşmalardan birine beklenmedik biri tanık olur.

Meryem, Dilber ve Yavuz'un yakınlığından şüphelenir. Meryem'in içini kemiren kuşku ve kıskançlık, Yavuz'la ipleri koparma noktasına getirir. Peri'nin hayatlarından çıkması, yalıdaki herkesi rahatlatmıştır. Tam her şey rayına oturdu derken yaşanan bir gelişme, yalıyı temelinden sarsacaktır.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray