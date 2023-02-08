Çöp Adam bugün var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Bu akşam Çöp Adam yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Çöp Adam dizisi var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Çöp Adam yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Çöp Adam neden yok? merak etti. Peki, Çöp Adam dizisi bitti mi, final mi? Çöp Adam dizisi ara mı verdi? Çöp Adam dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Bu akşam Çöp Adam yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Çöp Adam neden yok?

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 8 Şubat 2023 Çarşamba Star TV yayın akışında Çöp Adam dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Star TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.