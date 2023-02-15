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Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Çöp Adam ne zaman başlayacak?

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Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Çöp Adam ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Çöp Adam ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Çöp Adam dizisini göremeyen kullanıcılar, Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Çöp Adam ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM BUGÜN VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Star Tv'de bugün deprem için düzenlenecek yardım gecesinde Türkiye Tek Yürek programı yayınlanacaktır.

Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Çöp Adam ne zaman başlayacak?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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