Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam ne zaman başlayacak? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Çöp Adam dizisini göremeyen kullanıcılar, Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam ne zaman başlayacak? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

STAR TV YAYIN AKIŞI!

07.00: Star-Ntv ortak yayın

09.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Söz

17.30: Dünden Sonra Yarından Önce

18.15: Star Haber

ÇÖP ADAM BUGÜN VAR MI?

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Star Tv'de bugün Çöp Adam tekrar bölümü yayınlanacaktır.