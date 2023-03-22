Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Çöp Adam bugün var mı? Bu akşam Çöp Adam yayınlanacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Çöp Adam dizisi var mı, yok mu, neden yok? 22 Mart 2023 Çöp Adam yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Çöp Adam neden yok? merak etti. Peki, Çöp Adambugün var mı? Bu akşam Çöp Adam yayınlanacak mı?

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 22 Mart 2023 Çarşamba Star TV yayın akışında Çöp Adam dizisi yeni bölüm yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Star TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.