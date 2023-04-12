Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Star Tv yayın akışında Çöp Adam dizisini göremeyen kullanıcılar dizinin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi Çarşamba günleri Star Tv ekranında seyirciyle buluşuyor. Star Tv'nin yayın akışında Çöp Adam dizisini göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden akışta yer almadığı araştırılmakta. Çöp Adam dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? Çöp Adam bugün var mı, yok mu? Çöp Adam neden yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Peri'nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman'ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent'e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim'in Ahu'yu Cenk'in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.

Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko'nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri'nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel'e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.

STAR TV YAYIN AKIŞI!

ÇÖP ADAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Star Tv'nin yayın akışında 12 Nisan Çarşamba günü Çöp Adam dizisi yer almamaktadır. Kanalın yaptığı paylaşıma göre bu akşam Beşiktaş- Atletico Madrid maçı yayınlanacağı için Çöp Adam dizisi yayınlanmayacaktır.