Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Berrin karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Berrin kimdir? Çöp Adam Berrin gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Berrin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sedef Avcı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Berrin kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Berrin Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Sedef Avcı kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM BERRİN KİMDİR?

Tamer'in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi. Yetiştirme yurdunda büyüyen, annesi ve babası başında olmayan Tamer'i damat olarak kabul etmeyen babasına karşı çıkmış, onun tüm itirazlarına rağmen Tamer'le evlenmiş. Anne ve babası hayatta değil. İstanbul dışında yaşayan bir ablası, eniştesi ve yeğeni var. Başlarda Tamer'i çözmek için uğraşmış ama daha sonra, bu içine kapanık, az konuşan, duygu ve düşüncelerini fazla paylaşmayan, işkolik adamı olduğu gibi kabul etmiştir. Tamer'e çok aşık. Fedakar bir eş iyi bir anne. Uysal bir yapısı var.

ÇÖP ADAM BERRİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Berrin Yılmaz karakterini "Sedef Avcı" canlandırmaktadır.

SEDEF AVCI KİMDİR?

Sedef Avcı Kasabalı (d. 22 Ocak 1982, İstanbul), Türk oyuncu ve modeldir.

Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil, daha sonra Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.