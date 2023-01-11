Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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Hayatına kaldığı yerden devam edecek gücü olmayan Peri'yi Seko'ya götürmek zorunda kalan Tamer, Seko'nun büyük tepkisiyle karşılaşınca, bu güne kadar gizlediği her şeyi anlatmak zorunda kalır.

Peri'nin hayata tutunabilmek için kendisine sarıldığını gören Tamer tam bir çıkmaza girmiştir. Bir yandan, Peri'ye karşı hislerini kontrol etmeye çalışırken, bir yandan Berrin'e karşı suçluluk duygusuyla kıvranmaktadır.

Tamer'in kendisinden hızla uzaklaştığını hisseden Berrin, Ablası Ahu'nun da baskısıyla, Tamer'in izini sürmek için harekete geçer.