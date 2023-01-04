Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam bugün 6. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Çöp Adam 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayvalık'ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer 'in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri'yi serbest bırakmaya karar verir.

Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri'deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri'nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.

Ailesinde herkes Tamer'in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul'a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray