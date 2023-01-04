Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
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Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam bugün 6. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Çöp Adam 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!
Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Dizinin bugün yayınlanacak olan 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.
Ayvalık'ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer 'in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri'yi serbest bırakmaya karar verir.
Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri'deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri'nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.
Ailesinde herkes Tamer'in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul'a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
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