Çöp Adam 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp adam ne zaman ,saat kaçta?

Star TV nin sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam 7. bölümü fragmanı yayınlandı! Dizinin 6 bölümünün ardından 7.bölüm fragmanı yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından bir süredir merak ediliyordu. Peki, Çöp Adam 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 7.bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Çöp adam dizisinin son bölümünde neler oldu? Çöp adam dizsi konusu nedir? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayvalık'ta birlikte geçirdikleri günün sonunda Peri ve Tamer 'in zoraki birliktelikleri başka bir boyuta taşınır. Suçluluk duygusuyla kıvranan Tamer, her türlü cezaya razı olarak özgürlüğünü kaybetme pahasına Peri'yi serbest bırakmaya karar verir.

Yol boyunca kendisini işlediği suçun bedelini ödemeye hazırlayan Tamer, Peri'deki değişimin farkına varır. Son günlerde yaşadığı acıların ve korkunun etkisiyle sarsılan Peri'nin hayatına kaldığı yerden başlamaya cesareti yoktur.

Ailesinde herkes Tamer'in kazandığı paradan payını alma derdinde, talihsizlikleri fırsata dönüştürme peşindedir. İstanbul'a dönüş yolunda birbirlerini daha iyi tanıma fırsat bulan Peri ve Tamer, ayrılık gelip çattığında kendilerini daha da tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV nin sevilen dizisi Çöp Adam dizisinin7. bölümü yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimize ekleyeceğiz.