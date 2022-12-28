Çöp Adam 6. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Çöp Adam yeni bölüm fragmanı! Çöp Adam gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

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ÇÖP ADAM 6. BÖLÜM FRAGMANI!

Çöp Adam 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çöp Adam yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI