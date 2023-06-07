Çöp Adam 45.bölüm fragmanı! Çöp Adam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragman İZLE!

Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Çöp Adam yeni bölüm fragmanı izle! Çöp Adam yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 45.bölüm fragman izleme linki!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez.

Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz'la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

ÇÖP ADAM 45.BÖLÜM FRAGMANI!

Çöp Adam dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin gelecek hafta fragmanı merak konusu oldu. Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın yeni bölümünde neler olacak araştırılıyor. Çöp Adam 45.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.